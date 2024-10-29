Yamaç Paraşütçüleri Abant'ta Cumhuriyet Bayramı Kutladı

BOLU'da, bir araya gelen yamaç paraşütçüleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte Abant Gölü Milli Parkı'nın tepelerinden atlayıp, Türk Bayrağı açtı.

Abant Yamaç Paraşütçüleri isimli grup, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Abant Gölü Milli Parkı'nda bir araya geldi. 10'u yamaç paraşütü pilotu olmak üzere 20 kişi, Abant'ın yüksek noktalarından gökyüzüne süzüldü. Paraşütçüler havada Türk Bayrağı açtı. Paraşütçüler, sonbaharla birlikte rengarenk ağaçların olduğu orman manzaraları eşliğinde heyecan dolu uçuş gerçekleşti. Paraşütçülerin Abant semalarında süzülmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Profesyonel yamaç paraşütü pilotu Egemen Aydoğan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Abant semalarında Türk bayrağı açarak kutladık. Bütün arkadaşlarımız bayraklarını açarak karşıki dağdan uçtular" dedi.

Pilotla beraber ilk defa uçuş deneyimini yaşayan Ayça Mermer, "İlk defa deneyimledim. Çok güzeldi. Çok anlamlı bir gün" diye konuştu.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,