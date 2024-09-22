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Yalvaç'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yalvaç'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Yiğitcan Tan'ın kullandığı 06 EU 5941 plakalı otomobil, Isparta - Konya kara yolu Bağkonak Dörtyol Kavşağı'nda, Ramazan Güngör idaresindeki 42 ABR 927 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerden Güngör'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel

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