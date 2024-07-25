Yalvaç'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde yoğun yağış nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gazi Paşa Caddesi'ndeki bazı iş yerleri, taşkınlardan etkilendi.

Zabıta ve itfaiye ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.