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Yalvaç'ta KYK Yurdunda 130 Öğrenci Zehirlendi

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan 130 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin tedavisi sürerken, 11 öğrenci taburcu edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan 130 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgilere göre, ilçedeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan 130 öğrenci, akşam yemeğinde kuru fasulye ile pilav yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yalvaç Devlet Hastanesine başvuran öğrenciler tedaviye alındı.

Hastanede tedavisi tamamlanan 11 öğrencinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrendi.

Kaynak: AA / Güncel

Kredi Yurtlar Kurumu Isparta Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

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