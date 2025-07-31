Yalvaç'ta 798 Yıllık Çınar Ağacından Düşen Dal 1 Kişiyi Yaraladı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde bulunan 798 yıllık çınar ağacının kopan dalı meydanda oturanların üzerine düştü. Olayda yaralanan 1 kişi hastanede tedaviye alınırken, kopan dal ekiplerce kaldırıldı.

İlçe merkezindeki Çınaraltı Meydanı'nda dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 798 yıllık anıt çınar ağacının doğu yönüne uzanan dallarından biri yerinden koparak oturma alanına düştü. Kopan dalın çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Çağrılan ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından belediye ekipleri düşen dalı parçalara ayırıp, kaldırdı. Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen 'Doğu çınarı' yaklaşık 25 metre uzunluğunda, 10,25 metre gövde çevresi ve 3,26 metre çapıyla biliniyor.

Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün ilçemizin simge noktalarından olan Çınaraltı'nda, tarihi çınar ağacımızın kuruyan bir dalı koparak yere düşmüştür. Çok şükür ki olay sırasında ciddi bir yaralanma yaşanmamış, yalnızca bir vatandaşımız hafif şekilde etkilenmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, durumunu yakından takip ediyoruz. Tarihi dokumuzun önemli bir parçası olan bu çınar ağacımız, düzenli olarak uzman ekiplerimizce kontrol edilmekte ve bakım çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır. Bu tür olayların önüne geçebilmek adına gerekli teknik incelemeler yeniden başlatılmış, ilave tedbirler de derhal alınmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu doğrultuda ekiplerimiz, ağaç ve çevresiyle ilgili çalışmaları hassasiyetle sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Haber- kamera: Ramazan AYDINLI/YALVAÇ,