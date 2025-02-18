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Yalovalı İki Kadından Mehmetçik'e Destek: 81 Bere Gönderildi

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinden iki kadın, soğuk bölgelerde görev yapan askerlere umut olmak için kendi yaptıkları bereleri Muş'taki jandarma personeline gönderdi.

Soğuk bölgelerde görev yapan Mehmetçik için Yalovalı iki kadının ördüğü bereler, Muş'taki askerlere ulaştırıldı.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çınarcık ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki Selma Özmen ve 74 yaşındaki Sabahat Bağdat, evlerinde ördükleri bereleri soğuk bölgelerde görev yapan askerlere göndermek istedi.

Askeri yetkililerle irtibat kuran iki kadının ördüğü 81 bere, Yalova İl Jandarma Komutanlığı yetkililerince alınarak Muş İl Jandarma Komutanlığına gönderildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınan bereler, Sultan Alparslan Üs Bölgesi'ndeki jandarma personeline dağıtıldı.

Askerler, telefonla görüntülü görüştükleri Özmen ve Bağdat'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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