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Yalovalı çocuklar Filistinli kardeşleri için resim çizdi

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Yalova'da düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" adlı etkinlikte bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekebilmek için resim çizdi.

Yalova'da düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" adlı etkinlikte bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekebilmek için resim çizdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Filistinli çocukların yaşadığı zorlukları dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen Yalovalı çocuklar, Filistinli kardeşlerinin yaşadığı acıları ve umutlarını resimlerine yansıttı.

Etkinliğe katılarak Filistinli kardeşleri için resim çizen çocukları ziyaret eden Vali Hülya Kaya, çocuklara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan İHH Yalova Dernek Başkanı Ramazan Yıkılmaz, İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı saldırılara dikkat çekti.

Filistin halkının maruz kaldığı zorlukları anlatan Yıkılmaz, Filistin'deki çocukların yaşadığı dramın ve insan hakları ihlallerinin uluslararası sözleşmelere rağmen görmezden gelindiğini belirterek şöyle konuştu:

"Filistin 7 Ekim'den bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşamaktadır. Yüzde 70'inden fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu, 50 bine yakın kişinin şehit olduğu, 100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur."

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

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