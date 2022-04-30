Yalova ve Bilecik'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı

BİLECİK (AA) - Yalova ve Bilecik'te, İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında emniyet kemeri denetimleri yapıldı.

Bayram tatiline erken çıkılması nedeniyle yoğunluğun oluştuğu Yalova'yı Kocaeli ile Bursa'ya bağlayan yollarda jandarma ve polis tarafından kontroller gerçekleştirildi.

Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, Çiftlikköy ilçesi VOPARK uygulama noktasındaki denetime katıldı.

Durdurulan araçların yanına giderek vatandaşların bayramlarını kutlayan Vali Erol, sürücülere kurallara uymaları ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu.

Araçlardaki çocuklara hediyeler veren Erol, kurallara uymayan ebeveynlerini dağıttıkları kırmızı düdüklerle uyarmalarını istedi.

Bilecik

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, kent merkezi ve Bilecik-Sakarya, Bilecik-Eskişehir kara yollarında emniyet kemeri denetimlerine katıldı.

Vali Kızılkaya, denetimler sırasında durdurulan araçlardaki sürücülere ve yolculara trafikte can güvenliğine, emniyet kemeri kullanımına ve hız limitlerine dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Kızılkaya, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, yetişkinlere de bilgilendirici broşür verdi.

Denetimin ardından açıklama yapan Kızılkaya, millet olarak güzel bir bayram geçirme arzusunda olduklarını söyledi.

Acı haber duymak yerine sevinçli bir bayram geçirmek istediklerini dile getiren Kızılkaya şöyle konuştu:

"Herkes trafik kurallarına uyarsa, hız limitlerine uyarsa ve emniyet kemerlerini takarsa bayramı huzurlu ve neşe içerisinde yaşayabiliriz. Ramazan Bayramı'nda emniyet ve jandarma güçlerimizle Bilecik'te 852 personel, 196 ekip, 8 dron ile denetimlerimizi devam ettireceğiz. Tüm çabamız hiç kimsenin üzülmemesi ve hiçbir haneye ateş düşmemesi. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimize huzur ve mutluluk içinde bir bayram diliyorum."