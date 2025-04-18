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Yalova Oto Show 2023 Başladı

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Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Yalova Oto Show, 16 markanın 40 modelini bir araya getiriyor. Etkinlik, 20 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yalova'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yalova Oto Show başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ve 20 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda 16 markanın 40 modeli beğeniye sunuldu.

Etkinliğin açılışında konuşan firmanın Genel Müdürü Volkan Dizen, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri organizasyona katılımdan memnun olduklarını ifade etti.

Dizen, "Organizasyonumuzun amacı, genel ve bölgesel olarak sektör ekonomisine destek vermek olduğu gibi diğer bir yandan da Yalovalı vatandaşlarımızın kilometrelerce yol kat edip belli bir kıyaslamayı yapması yerine tek noktadan araç ve modelleri kıyaslamasına olanak sağlamaktır." dedi.

Konuşmalar sonrası Vali Yardımcısı Aziz Mercan, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan ve Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel tarafından açılış kurdelesi kesildi.

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Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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