Yalova'nın İzinde: Sevgi Atamış'ın Özel Sergisi Açıldı

Sanatçı Sevgi Atamış'ın Yalova'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yansıttığı 'Yalova'nın izinde' adlı sergisi, Kent Müzesi'nde öğretmenler günü vesilesiyle açıldı. Sergideki eserler, Yalova'nın mimari yapıları kuru boya tekniğiyle tasvir ediliyor ve 3 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yalova'nın saklı güzelliklerini ve tarihi dokusunu yansıtan resimlerin yer aldığı sanatçı Sevgi Atamış'ın " Yalova'nın izinde" adlı özel sergisinin açılışı yapıldı.

Kent Müzesi'nde Öğretmenler Günü'nde açılarak ikinci kez sanatseverlerle buluşan kuru boya tekniğiyle yapılmış eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi ile ilgili gazetecilere konuşan Sevgi Atamış, 9 aylık süreçte hazırlandığını belirterek, "Çok fazla mimari yapılar var ve ben araştırmacı sanatçı olarak yapıları mutlaka birine anlatmalıyım dedim. Yalova kağıdının üzerine yaptım bu arada bütün resimlerimi. İlk sergimde 24 eser vardı. Bu sergimde 2 resim daha ekledim." diye konuştu.

Yalova'nın köşkleri, camileri, hamamları ve tarihi sokaklarından oluşan 25 farklı mimari yapıyı kuru boya tekniğiyle resmettiğini anlatan Atamış, serginin 3 Aralık tarihine kadar ziyaretçilere açık olacağını söyledi.

Yalova'ya seyahat ettiği sırada kentteki Yürüyen Köşk ve Termal'den ibaret olmadığını gördüğünü, çok fazla mimari yapılar olduğunu aktaran Atamış, şunları kaydetti:

"Çalışmalar sonunda Yalova kağıdının üzerine yaptım bu arada bütün resimlerimi. Araştırdığım yazılarla birlikte çizimlerle birlikte ikincisini açtığım bu sergiye herkesi davet ettim. Uzun süre açık kalacak bu sergi. İlk sergimde 24 eser vardı. Bu sergimde 2 resim daha ekledim. 9 aylık bir süreç oldu. Çok fazla Yalova'ya gidip geldim. İstanbul'da oturuyorum. Yapıların önüne gidip orada birebir çalıştım. Bütün kaynaklardan yararlandım. Konaklar, çeşmeler, camiler, eski toplu taşımalar, iskele, vapur gibi eserler var."

