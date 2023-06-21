Yalova'nın içme suyu barajında sevindiren doluluk oranı

Gökçe Barajı'nda doluluk oranı yüzde 9'dan 99'a ulaştı

YALOVA - Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda geçtiğimiz ocak ayında yüzde 9'lara kadar düşen doluk seviyesinin yüzde 99'a ulaşması yüzleri güldürdü.

36 milyon metreküp kapasiteye sahip Gökçe Barajı kentte hiç olmasa dahi 254 günlük ihtiyacı karşılayacak suyu bulunuyor. Kuraklık nedeniyle ocak ayında yüzde 9'lara kadar düşen doluluk oranı sonraki süreçlerde etkili olan kar ve yağmurların ardından bugünlerde yüzde 99'a ulaştı. Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Dursun Karahasan, barajdaki doluluk oranının kentteki 254 günlük su ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu ve önümüzdeki süreçte su sıkıntısı beklememeleri söyledi. Karahasan, buna rağmen yine de vatandaşların suyu tasarruflu kullanasının önemine dikkati çekti. 2022'nin aynı döneminde yüzde 94 seviyelerinde olan doluluk oranının bu yıl ise yüzde 99 seviyesine ulaştığını belirten Karahasan, şöyle konuştu:

"Yalova bu sene susuz kalmayacak. Buna rağmen Yalova halkımızın su tasarrufuna gitmesi lazım. Çünkü havalar ısındıkça buharlaşma oluyor ve su seviyemiz düşüyor. Şuanda bizim yeni bir baraj projemiz de var. İki yıl içerisinde yapımına başlayabiliriz. Ayrıca ana isale hattında da çalışmalar devam ediyor. Üç koldan Altınova'ya kadar yeniliyoruz. İsale hattımızda yüzde 30-40 arası bir kaçağımız var. Onları da önlediğimizde Yalova susuz kalmayacak."