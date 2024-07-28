Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Yalova'nın Armutlu ilçesinde Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 2 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye araçları yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yalova Valisi Hülya Kaya X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri,10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada."