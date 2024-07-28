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Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 2 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye araçları yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yalova Valisi Hülya Kaya X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri,10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada."

Kaynak: AA / Güncel

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