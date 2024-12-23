Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye ziyaretlerimiz bundan sonra artarak devam edecek
Erdoğan ne zaman Suriye'ye gidecek? Kabine sonrası çarpıcı açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
Suriye için dikkat çeken mesaj: Belki yarın belki yarından da yakın
Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Davaya günler kala iki kişi için zorla getirme kararı

Yalova Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 13 Zanlı Tutuklandı

Yalova Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 13 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sahte belgelerle ticari şirketleri ele geçirip gayrimenkulleri satan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı tutuklandı. Yalova, İstanbul ve Ordu'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda sahte belge ve materyal ele geçirildi.

Yalova merkezli 3 ilde, sahte belgelerle ticari şirketleri ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ülke genelinde ticari şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütünün tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Kasım'da Yalova, İstanbul ve Ordu'da 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, ?32 fişek, ?8 gram esrar, ?31 adet sahte resmi belge üretiminde kullanılan tarih, ünvan ve mühür kaşeleri, şirketlerin ele geçirilmesine yarayan 10 adet sahte karar defteri ve noter evrakı, ?41 adet mağdur şirketlere ait muhtelif sahte belge, ?3 adet imza sirküleri, ?15 adet cep telefonu, ?23 adet muhtelif dijital materyal, ?2 adet e-imza ve ?sahte belge üretiminde kullanılan yazıcı ele geçirildi.

Soruşturma süresince örgüt tarafından ele geçirilen 4 firmanın zarar görmemesi için gerekli önlemleri alan ekipler, Yalova, Ankara, İstanbul, Antalya ve Bursa'da bulunan yaklaşık 10 milyar lira değerindeki arsaların satışını da engelledi.

Operasyonda, örgüt elebaşı N.U. ile E.A, M.A, Y.Ç, M.A, O.S, Y.M, A.K, V.D, Y.E, C.T.K, H.K. ve K.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 13 zanlı tutuklandı.

Bu arada operasyonda, örgüt üyelerinin yanında gizlenen ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
img

Altın alımına yeni zorunluluk getirildi! Kuyumcular "memnunuz" diyor
img

Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
img

AK Parti'de tüm gözlerin çevrildiği isim 2. sırada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump gözünü Grönland'a dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluk
Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Kontrolü mutlak zorunluluk
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
Her gün bin 300 hanenin hakkına girmişler
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni

Son Dakika Haberleri

Adana okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adana Valiliği)? Ankara okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Ankara Valiliği)? Benfica Estoril CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Estoril maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Muğla okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Muğla Valiliği)? Merkez Bankası rezervi ne kadar, rekor mu kırdı? Antalya okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Antalya Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Salı okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Yılbaşında okullar tatil mi? Gençlerbirliği Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gençlerbirliği Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Can Grubu kimin, sahibi kim, bünyesinde hangi şirketler var? Kemal Can kimdir? Başakşehir Kasımpaşa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.