Yalova merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'da telefonla yaklaşık 35 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdığını iddia eden vatandaşın ihbarı üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın şüphelilerine ulaşıldı.

Ekipler, arıcılık yapan A.S'nin "şeker hakkı" adı altında para alacağı vaadiyle 35 bin lira gönderdiği hesabın para hareketlerini inceledi. İnceleme sonucunda, hesabın başka dolandırıcılık olaylarında da kullanıldığı belirlendi.

Yapılan teknik takip sonucu Bursa, Ankara, Eskişehir ve Van'da, eş zamanlı düzenlenen 8 operasyonda, dolandırıcılık yapanlar ile bunlara banka hesaplarını para karşılığında kullandırdığı öne sürülen 8 kişi yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimliklerce tutuklandı.

Dolandırıcıların sosyal medya üzerinden gençlere ulaşıp para karşılığında banka hesaplarını kullandığı öğrenildi.

Öte yandan 4 aylık incelemeler sonucu şüphelilerin yaklaşık 110 dolandırıcılık olayına karıştığı, devam eden incelemeler sonucu sayının daha da artabileceği bildirildi.