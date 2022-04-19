Yalova Lisesi inşaatına yakın zamanda başlanacak

YALOVA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 38 milyon lira ödenek ayrılan Yalova Lisesi'nin inşaatına 2 ay içerisinde başlanacağı bildirildi.

Ak Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, deprem riski nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen tarihi Yalova Lisesi'nin bulunduğu alanda yürütülen zemin etüt çalışmalarını yerinde inceledi.

Bağatar, yaptığı açıklamada, lisenin yerine yenisinin yapılması için bakanlık tarafından 38 milyon lira ödenek ayrıldığını ifade etti.

Lise binası inşaatına 2 ay içerisinde başlanacağını belirten Bağatar, şöyle konuştu:

"Yalovamız için tarihi değer taşıyan bu önemli okulumuzun bir an önce inşaatına başlanarak en kısa sürede tamamlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm gelişmeleri milletvekillerimizle birlikte takip ediyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde okulumuzun bir an önce inşa edilebilmesi için gerekli ödeneği tahsis ettik ve 38 milyon lira tutarında yatırım miktarını bakanlığımız Yalova Lisesi için onayladı. 18 Nisan Pazartesi günü itibari ile zemin etüt çalışmaları başlatılmış bulunmakta ve birkaç hafta sonra inşaat yapımı için ihale süreci tamamlanacak, ihalenin yapılmasından sonra en kısa sürede okulumuzun yapımına başlayacağız."