Yalova haberleri | Yalova'da market rafında bulunan yılan doğaya bırakıldı Yalova gündem haberine göre Çiftlikköy ilçesinde bir marketin rafında fark edilerek, yetkililer tarafından yakalanan yılan doğaya bırakıldı. Çiftlikköy ilçesinde bir marketin rafında fark edilerek, yetkililer tarafından yakalanan yılan doğaya bırakıldı. İlçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir marketin rafında yılan olduğunu fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine markete gelen Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğal ortamına salıverildi. Operasyon sırasında itfaiye ekiplerince çekilen görüntülere, içeceklerin bulunduğu raftaki yılanı yakalama çabası yansıdı. Güncel AA / Cem Mete Okur İtfaiye Güncel Haberler

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