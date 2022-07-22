Yalova haberleri | Yalova'da girdiği okulda mahsur kalan tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı Yalova haberleri... Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde girdiği okulda mahsur kalan tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde girdiği okulda mahsur kalan tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Şehit Talha Bahadır İlkokulunun tuvalet bölümünde tilki olduğu ihbarı üzerine adrese Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Görevliler, tilkiyi mahsur kaldığı yerde yakalayarak binadan çıkardı. Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen hayvan doğaya bırakıldı. AA / Fikret Mazı - Güncel Çiftlikköy İtfaiye Yalova Güncel Haberler

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