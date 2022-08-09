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Yalova haberi | Yalova'da köylüleri canından bezdiren tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

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Yalova haberi: Yalova'da köylüleri canından bezdiren tilki doğal yaşam alanına bırakıldıYALOVA Yalova'da köy merkezine gelerek kümeslere dadanan tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yalova'da köylüleri canından bezdiren tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

YALOVA Yalova'da köy merkezine gelerek kümeslere dadanan tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yalova merkeze bağlı Elmalık Köyü'nde kümeslerine dadanan tilkiden illallah eden vatandaşlar durumu son çare olarak DKMP Yalova Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölge giden ekipler köy merkezine kadar inen tilki için bir kapan hazırladı. Yakalanan tilki ardından bölgeden uzaklaştırılarak geldiği tahmin edilen yaşam alanında serbest bırakıldı. Tilkinin yakalanmasıyla köylüler rahat bir nefes aldı.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Güncel Haberler

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