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Yalova haberi! Kılıçdaroğlu, Marmara Depremi'nin 23. Yıl Dönümünde Yalova'daki Deprem Anıtı'nı Ziyaret Etti

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Yalova haber... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük Marmara Depremi’nin 23’üncü yıl dönümünde, Yalova’daki Deprem Anıtı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, anıta karanfiller bıraktı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL / NEDİM GÜLER - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük Marmara Depremi'nin 23'üncü yıl dönümünde, Yalova'daki Deprem Anıtı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, anıta karanfiller bıraktı.

Partisinin grup toplantısı için bugün Yalova'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi Gölcük olan ve 17 Ağustos 1999'da meydana gelen büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Deprem Anıtı'nı ziyaret etti.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri ve yurttaşlar da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, karanfiller bıraktığı anıt içerisindeki sergiyi de gezdi.

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ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Yalova Deprem Güncel Haberler

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