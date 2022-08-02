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Yalova haber... Yalova merkezli 3 ilde kaçak göçmen operasyonu

Yalova haber... Yalova merkezli 3 ilde kaçak göçmen operasyonu

Edinilen Yalova gelişmesine göre YALOVA merkezli 3 ilde polis ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda, Afganistan uyruklu 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

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YALOVA merkezli 3 ilde polis ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda, Afganistan uyruklu 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Ayrıca baskın yapılan 11 evde 32 kaçak göçmen yakalandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Afganistan uyruklu 4 şüphelinin genellikle aynı uyruklu göçmenleri kaçak yollardan Türkiye'ye getirdikleri, bu kişileri günlük işlerde çalıştırarak kazandıkları paradan komisyon aldıkları ve parayı 'Hawala' yöntemiyle akladıkları bilgisine ulaştı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Yalova, İstanbul ve Sakarya'daki 11 eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu  F.A.N., M.T., İ.A. ile F.A. yakalanıp, gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerdeki 32 kaçak göçmen de yakalanıp, haklarında idari soruşturma başlatıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ile yakalanan 32 kaçak göçmen, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Güncel

Afganistan Yalova Göçmen Güncel Haberler

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