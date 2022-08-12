Yalova haberleri | SİİRT'TE 'YEŞİL ALTIN'A TERMAL DRONLA KORUMA Yalova gündem haberine göre SİİRT'te, 'yeşil altın' olarak adlandırılan fıstığın hasadının yaklaşmasıyla bahçeler, İl Jandarma Komutanlığı'nca termal dronlu denetimlerle korunuyor. SİİRT'te, 'yeşil altın' olarak adlandırılan fıstığın hasadının yaklaşmasıyla bahçeler, İl Jandarma Komutanlığı'nca termal dronlu denetimlerle korunuyor. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Siirt'te kırsal alanda hasadın yaklaşmasıyla ?yeşil altın? olarak adlandırılan fıstık için devriyeler sıklaştırıldı. İlerleyen günlerde hasadı yapılacak fıstıkların çalınmaması için jandarma ekipleri, bahçelerde önlem aldı. Ekili arazilerde devriye görevinin yanı sıra gece görüş sistemli termal dronla havadan takip gerçekleştirilerek, fıstıklar korunuyor. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Siirt Güncel Haberler

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