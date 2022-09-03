Yalova haber! CHP Gençlik Kolları Yalova'da 'Vefa Salman, Görevinin Başına' Pankartı Astı

Gelen Yalova haberlerine göre CHP Gençlik Kolları üyeleri, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman için Yalova’da Uğur Mumcu İş Merkezi’nin çatısına “Vefa Salman görevinin başına” yazılı afiş astı.

CHP Gençlik Kolları üyeleri, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman için Yalova'da Uğur Mumcu İş Merkezi'nin çatısına "Vefa Salman görevinin başına" yazılı afiş astı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Ağustos'ta Yalova ziyaretinde AKP'liler meydanı gören binaya büyük boy pankart asmış, daha sonra yapılan belediye meclisi toplantısını da CHP'liler bu nedenle protesto ederek salondan ayrılmıştı.

Bu olaydan 15 gün sonra aynı binaya bu kez görevden uzaklaştırılan, bilirkişi raporlarından hakkında suçlama yöneltilmeyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman için bir afiş asıldı. Afişte, Salman'ın yargılandığı davaya atfen "3. Bilirkişi raporu da temiz dedi" notu yer alırken, "Vefa Salman görevinin başına" yazısı yer aldı.

CHP Gençlik Kollarının resmi sosyal medya hesabında asılan afişin fotoğraflarına yer verilerek şu açıklamalar paylaşıldı:

"Birinci Bilirkişi: Vefa Salman suçsuz

AKP bilirkişiyi değiştirir.

İkinci Bilirkişi: Vefa Salman suçsuz

AKP yine bilirkişiyi değiştirir.

Üçüncü Bilirkişi: Vefa Salman suçsuz.

Yalova'da pankart asan provokatörler sessiz. O zaman biz doğru pankartı asalım dedik; VEFA SALMAN GÖREVE"