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Yalova gündem haberleri: Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

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Yalova gündem haberleri: Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

Edinilen Yalova haberine göre Yalova'dan çaldıkları otomobille Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Yalova'dan çaldıkları otomobille Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Muradiye Mahallesi Süpürgelik mevkisinde plakasız bir otomobili taşıyan çekiciyi takibe aldı.

Ekipler, otomobilin bölgedeki bir bahçede çekiciden indirilmesi üzerine aracın başında bekleyen İ.A. (22) ve Y.C'nin (21) GBT sorgusunu yaptı. Herhangi bir suçtan aranmadıkları belirlenen gençlerden birinin üzerinden 77 DZ 831 plakalı araca ait ruhsat çıktı.

Ruhsatın çekiciden indirilen otomobile ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, araç için Yalova'da çalıntı kaydı oluşturulduğunu tespit etti.

Söz konusu 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Yalova'dan geldiklerini ve aracın plakasını İznik yolu üzerindeki bir çöp kovasına attıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Orhangazi Yalova Bursa Güncel Haberler

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