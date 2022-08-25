Yalova gündem haberi | Yalova'da yolun karşısına geçerken tırın altında kalan kadın yaralandı Güncel Haberler Yalova habere göre Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda yolun karşına geçmeye çalışan A.A'ya (65), sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tır çarptı. Tırın altında kalarak yaralanan kadın için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Tır sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız Yalova Güncel Haberler

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