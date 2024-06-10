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Yalova Eğitim Geliştirme Stratejisi (YEGES) Projesi Ödül Töreni

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Yalova'da düzenlenen törende YEGES projesi kapsamında dereceye giren okullara ödülleri dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe, YEGES'in bütüncül bir strateji olduğunu vurguladı ve nitelikli eğitimin önemini belirtti.

Yalova Eğitim Geliştirme Stratejisi (YEGES) projesi kapsamında yıl boyunca yapılan çalışmalarda dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen törenle dağıtıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, YEGES'in her zaman bir proje sanıldığını, ancak YEGES'in bütüncül stratejik bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Akmeşe, Armutlu'dan Altınova'ya kadar tüm öğrencilerin sadece test çözen, akademik sınavlarda başarılarının ölçüldüğü bir sistemin doğru olmadığını söyledi.

Akmeşe, "Onların bilgi ve becerilerle donatılmış, sosyal, kültürel, sanatsal becerilerle bezenmiş çift kanatlı bir insan olması yönünde yapılan çalışmaların bütüncül halde olması ile birlikte eğitimin gerçek manada gerçekleşebileceğini savunduk. Dolayısıyla nitelikli eğitimden bahsedecek olursak sadece akademik çalışmaları değil, bireyin birey olduğu, iletişimin kuvvetli olduğu ve bunun yanında insana dair hayatta nelerle karşılaşacaksa bu anlamda bütüncül eğitim anlayışı ile çocuklarımızı yetiştirmeyi amaçlıyoruz. YEGES bazen bir proje sanılıyor. Hayır YEGES bütüncül bir stratejik yaklaşımdır. İlin bütün eğitim kurumlarının eğitimi bütün boyutları ile geliştirdiği ve birimlerin birbirini destekleyip beslediği, sürekli gelişimin hedeflendiği sistematik bir çalışmadır. Bunun içerisinde akademik çalışmalardan, TÜBİTAK'tan TeknoFest'e, Erasmus'tan e-Twining'e kadar çalışmalar da yer alıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından YEGES çerçevesinde belirlenen 14 kategoride ödüle layık görülen 26 okula ödülleri Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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