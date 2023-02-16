Yalova'dan deprem bölgesine 760 seyyar tuvalet ve banyo gönderildi Güncel Haberler Yalova'da üretimi tamamlanan 760 adet konteyner tuvalet ve duş kabin afet bölgesine gönderildi. Yalova'da üretimi tamamlanan 760 adet konteyner tuvalet ve duş kabin afet bölgesine gönderildi. Yalova Valiliği koordinasyonunda, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri, Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği (GİMBİRDER), Eczacıbaşı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve Yalova Makine İhtisas OSB'nin katkılarıyla Yalova tersanelerinde ihtiyaç doğrultusunda 760 adet konteyner tuvalet duş kabin üretimi tamamlandı. Seyyar tuvalet ve duş kabinleri, Yalova Valisi Muammer Erol'un koordinasyonunda afet bölgelerine sevk edilmeye başlandı. Kaynak: AA / Güncel Yalova Valiliği Yalova OSB Güncel Haberler

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