Yalova'dan Bozcaada'ya Giderken Teknesi Parçalanan İş Adamının Cenazesi Çıkarılacak

Teknesi parçalanarak denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın cenazesi, 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulundu. Çalışmalar hava şartlarının uygunluğu ile yarın devam edecek.

ÇALIŞMALAR YARIN DEVAM EDECEK

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edilen cenazesini çıkarma çalışmalarına hava şartlarının uygun olması durumunda yarın devam edileceği belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri bugün bölgeye gelmezken, deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri de kaza kırımın olduğu ve Yukay'ın cenazesinin tespit edildiği bölgede, cenazenin bütünlüğünün bozulmadan çıkarılması için keşif çalışması yaptı.

Haber-Kamera: Zeki KARADENİZ/ERDEK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
