Yalova'dan Bozcaada'ya Giden İş İnsanı Halit Yukay Kayboldu

1) YALOVA'DAN BOZCAADA'YA GİTMEK İÇİN AÇILDIĞI TEKNESİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNAN İŞ İNSANI ARANIYOR (3)

HAVADAN VE DENİZDEN ARAMA

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Çalışmalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda sürerken, Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı

YAT ÜRETİMİ VE TASARIMI ÇOCUKLUK HAYALİYMİŞ

Öte yandan Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan Halit Yukay'ın, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yaptığını ve markasını anlattığı tanıtım videosunda; mesleğinin çocukluk hayali olduğunu ve 6 yaşından beri çizim yaptığını söylediği anlar yer aldı. Türkiye'nin özel yat üretiminde uluslararası alanda tanınan isimlerinden olan Halit Yukay, tasarımcı olarak da sektöre yön verenler arasında gösteriliyor.