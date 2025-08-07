Yalova'dan Bozcaada'ya Giden İş İnsanı Halit Yukay'ın Teknesi Parçalandı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere açılan Halit Yukay'ın teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. Arama çalışmaları 3. günde devam ediyor, kazanın nedeninin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi başlatılacak.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan teknesi, Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarıldı. 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatılacak.

