Yalova'dan Bozcaada'ya giden iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor

Yalova'dan Bozcaada'ya giden iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor
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Marmara Adası açıklarında parçalanmış teknesinden yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay için havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlayamadı.

HAVADAN VE DENİZDEN ARAMA

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Çalışmalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda sürerken, Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı

YAT ÜRETİMİ VE TASARIMI ÇOCUKLUK HAYALİYMİŞ

Öte yandan Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan Halit Yukay'ın, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yaptığını ve markasını anlattığı tanıtım videosunda; mesleğinin çocukluk hayali olduğunu ve 6 yaşından beri çizim yaptığını söylediği anlar yer aldı. Türkiye'nin özel yat üretiminde uluslararası alanda tanınan isimlerinden olan Halit Yukay, tasarımcı olarak da sektöre yön verenler arasında gösteriliyor.

Zeki KARADENİZ-İsmail BAKİ-Zehra BAYKAL/ERDEK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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