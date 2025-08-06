Yalova'dan Bozcaada'ya Giden İş İnsanı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Sürüyor

Yalova'dan Bozcaada'ya Giden İş İnsanı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Sürüyor
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Yalova'dan Bozcaada'ya açılan Halit Yukay'ın teknesinin, Marmara Adası açıklarında parçalandığı ve motor seri numarasının Yukay'ın teknesi ile eşleştiği bildirildi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MOTOR SERİ NUMARALARI EŞLEŞTİ

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama-kurtarma çalışmaları 2'nci gününde sürüyor. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesi ile eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

Öte yandan, arama çalışmalarını Balıkesir'de takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı baba Can Yukay, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.

Zehra BAYKAL/MARMARA, (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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