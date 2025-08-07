Yalova'dan Bozcaada'ya Açılan Tekne Kazasında Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Bozcaada'ya gitmek üzere yola çıkan bir teknenin parçalanmış halde bulunmasının ardından kaybolan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. günde devam ediyor. Dalgıçlar ve hava desteği ile yapılan aramalara sosyal medya üzerinden görüntüler paylaşıldı.
DALGIÇLAR 3 DALIŞ YAPTI
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından arama çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin su altı arama çalışmalarının yer aldığı görüntüde, dalgıçların Marmara Adası'ndaki 1'inci dalışı Fener Burnu önlerinde, 2'nci dalışı Asmalı Köyü batısında, 3'üncü dalışı ise Asmalı Köyü doğusunda yaptığı haritayla gösterildi.
UÇAK VE HELİKOPTERLE DE ARANIYOR
Bir diğer görüntüde ise deniz üstündeki çalışmaların havadan helikopterle kaydedilen görüntüsü yer aldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "4 Ağustos 2025 tarihinde Marmara Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasında kaybolan Halit YUKAY isimli şahsı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ve 6 yüzer emin ile devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
Zehra BAYKAL-Zeki KARADENİZ-İsmail BAKİ/MARMARA, (Balıkesir),