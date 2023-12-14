Yalova'daki kız öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi şikayeti
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan 15 öğrenci, sabah kahvaltısında yediklerinden kaynaklı rahatsızlandıklarını belirterek hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle müşahede altına alındıktan sonra taburcu edildi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan 15 öğrenci taburcu edildi.
Çınarcık ilçesindeki Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 15 öğrenci, sabah kahvaltısında yediklerinden kaynaklı rahatsızlandıklarını belirterek yurt idaresine akşam saatlerinde başvurdu.
Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri bulunan öğrenciler ambulanslarla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre müşahede altında tutulan öğrenciler daha sonra taburcu edildi.