Yalova'daki göletlere 100 bin sazan yavrusu bırakıldı

Yalova'daki göletlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 100 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının su ürünleri kaynakları ve sürdürülebilirliği ile gelecek nesillere miras olarak bırakılmasını sağlamak amacıyla sürdürdüğü çalışma kapsamında Yalova'da da program yürütülüyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu tarafından üretilen 100 bin yavru balığı "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde kentte bulunan göletlere bıraktı.

2024 yılı balıklandırma programı çerçevesinde Çiftlikköy ilçesinde bulunan İlyasköy Göleti'ne 20 bin, Altınova ilçesindeki Örencik Göleti'ne 10 bin, Armutlu ilçesinde Mecidiyeköy Göletine 30 bin ve Çınarcık'taki Ortaburun Sulama Barajına ise 40 bin olmak üzere toplam 100 bin sazan balığı bırakıldığı belirtildi.