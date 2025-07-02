Yalova'da Zincirleme Kaza: 1 İşçi Ölümden Döndü

Yalova'da Zincirleme Kaza: 1 İşçi Ölümden Döndü
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç karıştı. Yol kenarında çalışan bir işçi, park halindeki aracın çarpması sonucunda ciddi tehlike atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 4 aracın karıxtığı zincirleme kazada yol kenarındaki 1 işçi ölümden döndü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yalova - Çınarcık kara yolu Koru beldesi mevkisinde meydana geldi. Armutlu ilçesi istikametine giden kamyonet ara yoldan çıkan ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce yola çıkan hafif ticari araca sonrasında park halindeki başka bir kamyonete çaptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki kamyonet de önünde olan yine park halindeki kapalı kasa minibüse çarptı. Kaza sırasında yol kenarında çalışan 1 işçi ise park halindeki aracın kendisine çarpması sonucu metrelerce savruldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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