Yalova'da Zeytinlikte Yangın: Çok Sayıda Ağaç Zarar Gördü

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında birçok zeytin ağacı zarar gördü. Yangın, vatandaşların ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde, belediye binasının arka kısmında bulunan zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: Yalova,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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