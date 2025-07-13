Yalova'da Zabıta Ekiplerinden Çevre Temizliği Örneği

Yalova'da Zabıta Ekiplerinden Çevre Temizliği Örneği
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Yalova'da zabıta ekipleri, güvenlik kameraları sayesinde 4 kişiyi parkta çevreyi kirlettikleri için tespit edip, yere attıkları çekirdek kabuklarını toplamaya zorladı.

YALOVA'da zabıta ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izlerken tespit ettikleri 4 kişiye, parkta yiyip yere attıkları çekirdek kabuklarını toplattırdı. O anlar, parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Abdülkadir Efendi Parkı'nda meydana geldi. Yalova Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, parkta bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla çevreyi kirleten kişileri tespit etti. Görüntülerde 4 kişinin bankta otururken yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere attıklarını gören ekipler, kısa sürede parka gidip, çevreyi kirletenlerden yere attıkları kabukları temizlemelerini istedi. Zabıtanın gözetiminde 4 kişi, kabuklar temizledi, daha sonra parktan ayrıldı. O anlar parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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