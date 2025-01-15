Yalova'da Yüzey Temizleyici Bidonlarında Etil Alkol Ele Geçirildi
Yalova ilinde, İstanbul'dan kargo ile gönderilen yüzey temizleyici bidonlarında toplam 45 litre etil alkol bulundu. Olayla ilgili üç şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yalova'da, İstanbul'dan yüzey temizleyici bidonlarında gönderilen 45 litre etil alkol ele geçirildi.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesine kargo aracılığıyla İstanbul'dan etil alkol gönderildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda beşer litrelik yüzey temizleyici bidonlarına doldurulmuş 45 litre etil alkol ele geçirdi.
Adına etil alkol gönderilen 3 şüpheli ile gönderici şirket hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel