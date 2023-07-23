İstanbul-İzmir otobanında meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalova'da yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YALOVA - İstanbul- İzmir otobanında otobüs ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul - İzmir otobanının Yalova Çiftlikköy ilçesi sınırları içinde meydana gelen kazada yolcu otobüsüyle aynı şeritte seyreden tır çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle tır devrildi. Araçta sıkışan tır sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 4 otobüs yolcusu ise 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada ölen tır sürücüsü sıkıştığı araçtan Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.