Yalova'da Yol Vermeme Tartışması Trafiği Durma Noktasına Getirdi

YALOVA'da tek şeritli alt geçitte karşıdan gelen servis minibüsü şoförü ile yol verme tartışması yaşayan kadın sürücü, aracını stop ettirip, yolu trafiğe kapattı. Uzun araç kuyruğu oluşurken, sürücüler tepki gösterdi. Otomobilini yoldan çekmemekle direnen kadın sürücü, olay yerine gelen jandarma görevlisi tarafından ikna edildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yalova'nın Taşköprü ilçesinde Çavuşçiftliği mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Çavuşçiftliği'nde bulunan tek şeritli alt geçitte 34 SA 082 plakalı kadın sürücü ile 77 P 4906 plakalı servis minibüsü karşılaştı. Sürücüler birbirlerine yol vermemek için inatlaştı. Bu sırada servis minibüsünün arkasında uzun araç kuyruğu oluştu. Kadın sürücünün arkası boş olmasına rağmen inatlaşarak yol vermedi. Kadın sürücünün yol vermesini bekleyen diğer sürücüler de araçlarından inerek tepki gösterdi. Geri gitmeyeceğini belirten kadın sürücü, polis çağrılmasını istedi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlisi tarafından ikna edilen kadın sürücünün aracıyla geri gitmesiyle yaşanan gerginlik sona erdi. Trafik akışı normale dönerken yaşanan tartışmalar ise cep telefonu ile kaydedildi.