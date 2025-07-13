Yalova'da Yılan Panik Yaratmadı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı
Yalova'nın Kazımiye köyünde, bahçeden eve giren bir yılan için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekipler, zehirli olmadığı belirlenen yılanı evden alarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Yalova'da bahçeden eve giren yılanı, itfaiye ekipleri tarafından alınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Merkeze bağlı Kazımiye köyündeki müstakil bir evde ikamet eden vatandaşlar, bahçe kısmından eve giren yılan için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, zehirli olmadığı öğrenilen yılanı evde yakalayarak doğal yaşam alanına saldı.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel