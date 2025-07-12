Yalova'da Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı
Yalova'nın Kazımiye Köyü'nde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Ev sahiplerinin Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine giden itfaiye, yılanı özel aparat ile evden çıkardı.
YALOVA'da bir eve giren yılan, itfaiye görevlileri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Merkeze bağlı Kazımiye Köyü'nde müstakil evde oturan vatandaşlar, bir yılanın bahçe kısmına açılan kapılarından içeri girdiğini fark etti. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, adrese itfaiye görevlileri sevk edildi. Evin içindeki yılanı özel aparat ile yakalayan itfaiye görevlileri, daha sonra doğaya saldı.
Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: Yalova,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel