Yalova'da Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Kazımiye Köyü'nde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Ev sahiplerinin Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine giden itfaiye, yılanı özel aparat ile evden çıkardı.

YALOVA'da bir eve giren yılan, itfaiye görevlileri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Merkeze bağlı Kazımiye Köyü'nde müstakil evde oturan vatandaşlar, bir yılanın bahçe kısmına açılan kapılarından içeri girdiğini fark etti. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, adrese itfaiye görevlileri sevk edildi. Evin içindeki yılanı özel aparat ile yakalayan itfaiye görevlileri, daha sonra doğaya saldı.

Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: Yalova,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı

Silahlar neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran'dan yeni hamle

Seçimde Ali Koç'un karşısına çıkmak için 500 imzayı toplamaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.