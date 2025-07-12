Yalova'da Yılan Evden Yakalandı

Yalova'da Yılan Evden Yakalandı
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Yalova'da bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Ev sahiplerinin acil yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye, yılanı özel aparatla güvenle yakaladı.

YALOVA'da bir eve giren yılan, itfaiye görevlileri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Merkeze bağlı Kazımiye Köyü'nde müstakil evde oturan vatandaşlar, bir yılanın bahçe kısmına açılan kapılarından içeri girdiğini fark etti. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, adrese itfaiye görevlileri sevk edildi. Evin içindeki yılanı özel aparat ile yakalayan itfaiye görevlileri, daha sonra doğaya saldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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