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Yalova'da Yediemin Otoparkı Operasyonunda 4 Tutuklama

Yalova'da Yediemin Otoparkı Operasyonunda 4 Tutuklama
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Yalova merkezli düzenlenen operasyonda, sahte belgelerle yediemin otoparkındaki araçları satan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 134 araç ve 77 motosikletin çeşitli illerde satıldığı tespit edildi.

Yalova merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yediemin otoparkındaki araçları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Beldesinde faaliyet gösteren yediemin otoparkındaki muhafaza altında bulunması gereken haciz yakalama ile trafikten men edilen araçların sahte belgelerle çıkarılarak çeşitli illerde oto hurdacı ve çıkmacılara satıldığı bilgisi aldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Temmuz 2024'te çalışma başlatıldı.

Otoparktan sahte belgelerle çıkış işlemleri yapılan 134 araç ve 77 motosikletin Yalova, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Gaziantep'te hurdacı ve çıkmacılara satıldığı, 12 aracın ise parçalarının sökülerek satışının yapıldığı tespit edildi.

Ekiplerce Yalova merkezli 8 ilde 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde tabanca, 3 fişek, 16 cep telefonu ve fatura koçanı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

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