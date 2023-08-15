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Yalova'da Yaya Otomobil Kazası: 1 Ölü

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Yalova'nın Altınova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı beldesi trafik ışıkları mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Muğdat Ö.'ye M.S. idaresindeki 41 DE 731 plakalı otomobil çarptı. Yaya Muğdat Ö., kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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