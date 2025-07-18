Yalova'da Yasadışı Kenevir Ekimi: 1 Tutuklama

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde 60 kök yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, yapılan operasyon neticesinde şüpheliyi yakaladı.

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde ormana 60 kök yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 şüphelinin Armutlu ilçesinde bulunan ormanda yasadışı kenevir ekimi yaptığı ihbarıyla çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığınca 17 Temmuz tarihinde S.D. isimli şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken ormanlık alan içerisinde yasa dışı ekimi yapılan 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan S.D. adlı şüpheli, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: YALOVA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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