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Yalova'da Yasa Dışı Midye Avcılığına İki Tekneyle Operasyon

Yalova'da Yasa Dışı Midye Avcılığına İki Tekneyle Operasyon
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Yalova açıklarında 2 tekneyle yasa dışı midye avcılığı yapan 7 kişiye toplam 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi.

Yalova açıklarında 2 tekneyle yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Yalova Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova tersaneler bölgesi ile Yalova Ro-Ro Terminali Gümrüklü Saha'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yapanlara operasyon düzenledi.

İki tekneyle kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplam 653 bin 294 lira idari para cezası uygulandı. Yasa dışı avlanan midyeler denize geri bırakıldı.

Midye avcılığında kullanılan tekneler ile üzerlerindeki ekipmanlara da el konuldu.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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