Yalova'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi Yapan Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Çınarcık ilçesinde ormandaki farklı bölgelere 199 kök kenevir ekimi yapan C.E. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonda tutuklandı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, ormandaki farklı bölgelere yasa dışı 199 kök kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.E. isimli şüphelinin Çınarcık ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. İkametine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan C.E.'nin, ilçede bulunan ormandaki farklı bölgelere yasa dışı 199 kök kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Kök kenevirler, imha edilmek üzere toplanırken, şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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