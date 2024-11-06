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Yalova'da Yapay Zeka Desteğiyle Hız Denetimi: 184 Sürücüye 293 Bin TL Ceza

Yalova'da Yapay Zeka Desteğiyle Hız Denetimi: 184 Sürücüye 293 Bin TL Ceza
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Yalova'da yapılan denetimlerde, yapay zeka destekli Mobil Hız Tespit Cihazı ile 184 sürücüye toplamda 293 bin 394 TL ceza kesildi. Denetimler, hız kaynaklı kazaları önlemek amacıyla gerçekleştirildi.

YALOVA'da polis tarafından yapay zeka destekli yeni nesil Mobil Hız Tespit Cihazı ile yapılan denetimlerde, 184 sürücüye toplamda 293 bin 394 TL ceza yazıldı.

Yalova'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, kentin belirli noktalarındaki yapay zeka destekli yeni nesil Mobil Hız Tespit Cihazı'nın da kullandığı denetimlerde, 26 Ekim- 1 Kasım arasında hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla kural ihlali yapan 184 sürücüye 293 bin 394 TL cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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