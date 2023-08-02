Yalova'da Yangında Mahsur Kalan 92 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 92 yaşındaki yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Güneş Caddesi'nde karı koca yaşlı çiftin yaşadığı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde tek başına olan 92 yaşındaki Yunus Toraman alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaşlı adamı alevler içinden çıkarmayı başardı. Sedye ile itfaiye merdiven aracıyla indirilen Toraman, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilen yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşlı adamın eşinin ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. - YALOVA